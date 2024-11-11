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Європу накрив антициклон: яку погоду очікувати завтра в Україні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Україну насуваються тумани, які додадуть осіннього настрою 12 листопада. У цей день погода обіцяє бути сухою та прохолодною, що забезпечується потужним антициклоном.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посилання на її допис у Telegram.

На значній частині Європи високий атмосферний тиск формує стійке антициклональне поле, яке простягається від західного Azzedine до східного Zayyan. Україна також потрапила під вплив цього антициклону, тож на початку тижня в країні очікується суха погода.

Температура у вівторок буде невисокою, але загалом сприятливою. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +8 градусів, а в південних регіонах подекуди навіть до +10.

У Києві 12 листопада теж буде сухо: вночі температура коливатиметься від +1 до +4 градусів, а вдень – у межах +3+5 градусів. 

Проте вже в середині тижня варто очікувати зміни. 13-14 листопада на території України прогнозуються опади - дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Днями у Києві було погіршення стану повітря. Проте інформація про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну, було некоректним. Що саме відбулося - читайте в матеріалі.

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