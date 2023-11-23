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Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ

Архівне фото: Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку Європолу.

Зазначається, що метою цієї оперативної групи є допомога у виявленні підозрюваних та їхньої причетності до воєнних злочинів, злочинів проти людяності або злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збору та аналізу розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT).

У Європолі зазначають, що з моменту початку війни в Інтернеті існує безпрецедентний рівень OSINT, багато в чому через зростаючу важливість Інтернету і соціальних мереж. 

Така інформація може суттєво допомогти слідчим у перевірці та реєстрації випадків воєнних злочинів.

Хто входить до складу робочої групи

Робочу групу очолюють підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів (Nationale Politie) і Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) за підтримки Європолу і його проекту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

Наразі 14 країн погодилися виділити цільовій групі спеціальний потенціал OSINT для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн і Міжнародного кримінального суду.

Країнами учасницями групи є:

  • Бельгія;
  • Франція; 
  • Німеччина;
  • Ірландія; 
  • Італія; 
  • Литва; 
  • Нідерланди; 
  • Португалія; 
  • Словацька Республіка;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Норвегія;
  • Велика Британія;
  • Сполучені Штати Америки.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, який було створено в Гаазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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