Європол створив робочу групу з розслідування воєнних злочинів РФ

Зазначається, що метою цієї оперативної групи є допомога у виявленні підозрюваних та їхньої причетності до воєнних злочинів, злочинів проти людяності або злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збору та аналізу розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT).

У Європолі зазначають, що з моменту початку війни в Інтернеті існує безпрецедентний рівень OSINT, багато в чому через зростаючу важливість Інтернету і соціальних мереж.

Така інформація може суттєво допомогти слідчим у перевірці та реєстрації випадків воєнних злочинів.

Хто входить до складу робочої групи

Робочу групу очолюють підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів (Nationale Politie) і Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) за підтримки Європолу і його проекту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

Наразі 14 країн погодилися виділити цільовій групі спеціальний потенціал OSINT для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн і Міжнародного кримінального суду.

Країнами учасницями групи є:

Бельгія;

Франція;

Німеччина;

Ірландія;

Італія;

Литва;

Нідерланди;

Португалія;

Словацька Республіка;

Словенія;

Іспанія;

Норвегія;

Велика Британія;

Сполучені Штати Америки.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, який було створено в Гаазі.