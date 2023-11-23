Европол создал рабочую группу по расследованию военных преступлений РФ

Отмечается, что целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлений геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT).

В Европоле отмечают, что с момента начала войны в Интернете существует беспрецедентный уровень OSINT, во многом из-за растущей важности Интернета и социальных сетей.

Такая информация может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений.

Кто входит в состав рабочей группы

Рабочую группу возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).

На данный момент 14 стран согласились выделить целевой группе специальный потенциал OSINT для поддержки приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда.

Странами участницами группы являются:

Бельгия;

Франция;

Германия;

Ирландия;

Италия;

Литва;

Нидерланды;

Португалия;

Словацкая Республика;

Словения;

Испания;

Норвегия;

Великобритания;

Соединенные Штаты Америки.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, созданного в Гааге.