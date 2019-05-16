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Європол ліквідував міжнародну мережу кіберзлочинців

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 21:51
Європол ліквідував міжнародну мережу кіберзлочинців
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Служби безпеки кількох країн знешкодили групу кіберзлочинців Avalanche

Служби безпеки кількох країн знешкодили міжнародну групу кіберзлочинців під назвою Avalanche. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцейську службу ЄС Європол.

За даними європейських правоохоронців, кримінальна мережа переважно використовувала шкідливе програмне забезпечення GozNym, яке поширювалося на комп'ютерах жертв, що дозволяло отримати доступ до своїх банківських рахунків.

За оцінками Європолу, понад 41 тис. жертв, переважно компаніям та фінансовим організаціям, завдано збитків на суму близько 100 млн доларів. За даними правоохоронців, розслідування проводилося в більш ніж 40 країнах, також за межами Євросоюзу. В операції з ліквідації злочинної мережі брали участь співробітники правоохоронних органів Болгарії, Німеччини, Грузії, Молдови, США та України.

Десяти учасникам злочинної групи пред'явлено звинувачення в США. Членів злочинної мережі звинувачують, зокрема, крадіжки коштів з банківських рахунків і відмиванні грошових коштів. Лідеру мережі кіберзлочинців загрожує суд в Грузії, ще одного члена групи екстрадували до США з Болгарії, іншого підозрюваного будуть судити в Молдові.

Крім того, п'ятеро росіян, які брали участь у кіберзлочинність, залишаються на свободі. Серед них розробник шкідливого програмного забезпечення GozNym.

Нагадаємо, діяльність відомого в Darknet ресурсу xDedic, що дозволяє користувачам продавати і купувати доступ до зламаним серверів, створили і підтримували 4 громадяни України.

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