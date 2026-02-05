У Європі змоделювали напад РФ на Литву: результати невтішні

Штабна гра, яку організував Німецький центр військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини, стала предметом гарячих обговорень ще до того, як були опубліковані її результати.

У навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини та НАТО, законодавців та відомих експертів з безпеки, які розігрували сценарій, дія якого відбувається у жовтні 2026 року.

Хід ймовірного нападу

Під час навчань Росія використала привід гуманітарної кризи в російському Калінінграді, щоб захопити литовське місто Маріямполе. Ідея "гуманітарної місії" виявилась достатньою, щоб США відмовилися задіювати статтю 5 Угоди НАТО, яка закликає до союзницької допомоги.

Зрештою, Німеччина виявилася нерішучою, а Польща, хоч і проводила мобілізацію, не направила війська через кордон до Литви. Німецька бригада, вже розгорнута в Литві, не втрутилася, частково тому, що Росія використовувала безпілотники для мінування доріг, що ведуть з її бази.

"Стримування залежить не лише від можливостей, але й від того, що ворог думає про нашу волю, і у цій військовій грі мої "російські колеги" та я знали: Німеччина вагатиметься. І цього було достатньо для перемоги", – сказав Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик з Відня, який грав начальника російського генерального штабу.

У цих воєнних іграх, за відсутності американського лідерства, Росії вдалося протягом кількох днів підірвати довіру до НАТО та встановити панування над країнами Балтії, розгорнувши сили чисельністю лише близько 15 тисяч військовослужбовців.

Відмінності гри від реальності

У реальному житті Литва та інші союзники мали б достатньо розвідувальних попереджень, щоб уникнути цього сценарію, сказав контр-адмірал Гедрюс Пременецкас, начальник штабу оборони Литви.

За його словами, навіть без союзників, власні збройні сили Литви змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе.

За даними аналітиків, Росія наразі "не в змозі претендувати на європейську гегемонію", оскільки європейські союзники перевершують її за чисельністю населення, економікою та, отже, прихованою військовою потужністю. Але вона може успішно скористатись нерішучістю союзників, та теоретично досягти поставлених цілей у короткі терміни.