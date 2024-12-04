В Європі збільшилась кількість противників членства України в НАТО

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в Північноатлантичному союзі (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 3 грудня, Беттель не підтримав ідею вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", - сказав він.

На думку глави МЗС Люксембургу, членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до подальших конфліктів.

Натомість, міністр підтримав членство України в Європейському Союзі.