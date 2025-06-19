У Європі вперше зафіксували об'єми нелегального споживання ТВЕН. В Україні ринок легальний на 99,9%

Споживання контрабанди тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за 2024 рік у Європейському союзі становило 0,4 млрд стіків. Це становить 0,9% від загального споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати свіжого дослідження KPMG, яке було проведено на замовлення Philip Morris Products SA.

Найвищі обсяги контрабанди були виявлені в Німеччині (0,15 мільярда стіків) та Польщі (0,08 мільярда), при цьому у Великій Британії була найвища відсоткова частка (7,8%). На сьогодні не було виявлено жодних потоків підробок.

Президент PMI у Європейському регіоні Массімо Андоліна, коментуючи ці дані під час презентації, наголосив, що при регулюванні бездимних продуктів важливо не допустити повторення помилок регулювання сигарет, яке дало життя нелегальному ринку сигарет.

"Надмірне та непередбачуване оподаткування, екстремальні заборони, та недостатня боротьба правоохоронців проти нелегальних гравців - можуть і призведуть до тієї ж катастрофи, яку ми бачимо сьогодні в галузі сигарет у країнах, що запровадили таке регулювання, і цю ж картину ми починаємо спостерігати в країнах, що повністю забороняють легальний продаж бездимних продуктів", - сказав Андоліна.

Своєю чергою, керівник із протидії нелегальній торгівлі Philip Morris International Ніколя Отте в коментарі РБК-Україна зазначив, що зростання нелегального ринку - це масштабна транснаціональна проблема. Тож уряди повинні ухвалювати рішення, спираючись на факти та минулий досвід, щоб не повторюючи помилок із сигаретами. "Ця помилка щороку коштує Європі 19,4 млрд євро", - наголосив він.

Уряди, приватний сектор, науковці, громадськість, експерти, колишні правоохоронці мають сісти за один стіл і спільно працюватимуть над політикою регулювання, перреконаний представник PMI.

"У жодному разі не можна розробляти політику за зачиненими дверима міністерських кабінетів. Потрібно консультуватися з фахівцями з різних галузей, із різним досвідом і знаннями - і особливо з приватним сектором. Хто краще знає галузь, ніж бізнес?" - констатував він.

KPMG вперше включило до свого звіту обсяги нелегального споживання ТВЕН у вибраних європейських країнах: Чехії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Литві, Польщі, Румунії, Іспанії та Сполученому Королівстві.

Разом з тим, у дослідженні, проведеному незалежною дослідницькою агенцією NielsenIQ у першому кварталі 2024 року на замовлення Philip Morris International, 99,9% зібраних пачок тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) відповідали українському законодавству про маркування.