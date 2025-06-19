В Европе впервые зафиксировали объемы нелегального потребления ТИЭН. В Украине рынок легален на 99,9%

Потребление контрабанды табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) за 2024 год в Европейском союзе составило 0,4 млрд стиков. Это составляет 0,9% от общего потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты свежего исследования KPMG, которое было проведено по заказу Philip Morris Products SA.

Самые высокие объемы контрабанды были обнаружены в Германии (0,15 миллиарда стиков) и Польше (0,08 миллиарда), при этом в Великобритании была самая высокая процентная доля (7,8%). На сегодня не было обнаружено никаких потоков подделок.

Президент PMI в Европейском регионе Массимо Андолина, комментируя эти данные во время презентации, отметил, что при регулировании бездымных продуктов важно не допустить повторения ошибок регулирования сигарет, которое дало жизнь нелегальному рынку сигарет.

"Чрезмерное и непредсказуемое налогообложение, экстремальные запреты, и недостаточная борьба правоохранителей против нелегальных игроков - могут и приведут к той же катастрофе, которую мы видим сегодня в области сигарет в странах, которые ввели такое регулирование, и эту же картину мы начинаем наблюдать в странах, которые полностью запрещают легальную продажу бездымных продуктов", - сказал Андолина.

В свою очередь, руководитель по противодействию нелегальной торговле Philip Morris International Николя Отте в комментарии РБК-Украина отметил, что рост нелегального рынка - масштабная транснациональная проблема. Поэтому правительства должны принимать решения, опираясь на факты и прошлый опыт, чтобы не повторяя ошибок с сигаретами. "Эта ошибка ежегодно стоит Европе 19,4 млрд евро", - подчеркнул он.

Правительства, частный сектор, ученые, общественность, эксперты, бывшие правоохранители должны сесть за один стол и совместно работать над политикой регулирования, убежден представитель PMI.

"Ни в коем случае нельзя разрабатывать политику за закрытыми дверями министерских кабинетов. Нужно консультироваться со специалистами из разных отраслей, с разным опытом и знаниями - и особенно с частным сектором. Кто лучше знает отрасль, чем бизнес?" - констатировал он.

KPMG впервые включило в свой отчет объемы нелегального потребления ТИЭН в выбранных европейских странах: Чехии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Литве, Польше, Румынии, Испании и Соединенном Королевстве.

Вместе с тем, в исследовании, проведенном независимым исследовательским агентством NielsenIQ в первом квартале 2024 года по заказу Philip Morris International, 99,9% собранных пачек табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН) соответствовали украинскому законодательству о маркировке.