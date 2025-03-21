Європі не вистачає пороху і тротилу для виробництва снарядів, - Bloomberg

Як зазначається в публікації, європейські уряди використовували свої запаси боєприпасів, щоб озброїти Україну. Це до межі виснажило запаси пороху, тротилу та інших вибухових речовин і ракетного палива на континенті. Відтоді вони намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і патронів.

Оскільки Європа готується до значного збільшення витрат на оборону, невелика кількість виробників цих матеріалів мають намір збільшити свої потужності. Одна тільки Rheinmetall прагне збільшити випуск пороху більш ніж на 50% до 2028 року, але навіть цього буде недостатньо. Генеральний директор Армін Паппергер сказав, що компанії, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво до більш ніж 20 тисяч тонн, щоб задовольнити потребу.

Ще до інавгурації президента США Дональда Трампа члени Європейського союзу поставили за мету виробити 2 млн артилерійських снарядів у 2025 році, що перевищує 1,4 млн минулого року. Навесні 2023 року Європейська комісія заснувала програму "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), яка виділяє 500 млн євро на розширення можливостей блоку з виробництва боєприпасів.

Відтоді адміністрація Трампа тимчасово призупинила військову допомогу Україні, посіяла сумніви щодо майбутнього давніх американських гарантій безпеки в Європі та позначила готовність вести переговори з Кремлем. Потреба континенту в боєприпасах тільки зростатиме.

Європейський Союз запропонував 150 млрд євро у вигляді кредитів для збільшення видатків на оборону в рамках своїх останніх зусиль з компенсації ослаблення підтримки США. Європейська програма оборонної промисловості надасть ще 1,5 млрд євро фінансування ЄС гравцям галузі з 2025 по 2027 рік, але рішення Єврокомісії ще не було схвалено Європейським парламентом.

Ланцюжки поставок

Однак ланцюжок поставок, на який покладаються виробники вибухових речовин, заплутаний, глобальний і сповнений проблемних місць. Урядам і виробникам необхідно стимулювати цивільну хімічну промисловість переключитися на військове виробництво, спростити правила, щоб дозволити будувати нові заводи і перевозити небезпечні вантажі континентом, і навіть забезпечити постачання найосновніших матеріалів, які наразі постачаються з Китаю.

Поставки вибухових речовин перебувають у схожій ситуації з ракетним паливом. ЄС планує збільшити виробництво вибухових речовин більш ніж на 4300 тонн тонн, що, за оцінками, становитиме більше ніж 30%, але наразі у нього є тільки один великий завод з виробництва тротилу, що обслуговує місцеве виробництво, яким управляє компанія Nitro-Chem у Польщі, а ще один буде побудований у Фінляндії.

Виробники альтернативних агентів, таких як PETN, HMX і RDX, які використовуються в пластиковій вибухівці, перевантажені. Норвезький виробник Chemring Nobel зіткнувся з безпрецедентним попитом після вторгнення Росії в Україну, за словами представника. Компанія заявляє, що її норвезький бізнес працює на повну потужність, а її портфель замовлень розрахований на кілька років.

Подібно до того, як вибухові речовини і ракетне паливо є вузьким місцем для оборонних компаній, виробники пороху і тротилу змушені враховувати обмеження власного ланцюжка поставок.

Деякі європейські країни, такі як Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Польща, мають добре розвинену хімічну промисловість, але прекурсори вибухових речовин складають лише невелику частку їхніх потужностей. Високі витрати на енергію та екологічні норми роблять виробництво хімікатів за кордоном дешевшим, і багато компаній тепер закуповують прекурсори, такі як азотна кислота, з Китаю.

Більшу частину бавовни, використовуваної в нітроцелюлозі, також доводиться імпортувати з Китаю, який є найбільшим у світі виробником - і перебуває в дружніх відносинах з Росією. Хоча існують альтернативи бавовні, виготовленій з деревної маси та інших матеріалів, наразі їх не виробляють у тих масштабах, які потрібні ринку.

Експерти стверджують, що довгострокові ринки і фінансування матимуть вирішальне значення, якщо проблеми з ланцюжком поставок будуть вирішені. "В останні два роки галузь отримувала значні замовлення, але неясно, чи збережеться цей імпульс", - сказав Амос Доссі, керівник досліджень оборонної політики в Центрі досліджень безпеки ETH Zurich.

За словами експертів, зниження нормативних бар'єрів, надання компаніям гарантій і подолання соціальних і фіскальних бар'єрів у Європі для інвестицій у зброю та її компоненти матимуть вирішальне значення для задоволення потреб континенту, зокрема, тому, що у його найбільшої стратегічної загрози - Росії - таких обмежень мало.

"Нам потрібно переозброюватися скрізь, одночасно і у великих кількостях", - сказав Пітер з Brunswick. "Авторитарна держава, яка перейшла на військову економіку за рахунок населення, просто набирає обертів. І тому має бути ясно, що нам потрібно нарощувати темп".