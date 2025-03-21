Европе не хватает пороха и тротила для производства снарядов, - Bloomberg

Как отмечается в публикации, европейские правительства использовали свои запасы боеприпасов, чтобы вооружить Украину. Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте. С тех пор они пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и патронов.

Поскольку Европа готовится к значительному увеличению расходов на оборону, небольшое количество производителей этих материалов намерены увеличить свои мощности. Одна только Rheinmetall стремится увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году, но даже этого будет недостаточно. Генеральный директор Армин Паппергер сказал, что компании, возможно, придется почти удвоить производство до более чем 20 тысяч тонн, чтобы удовлетворить потребность.

Еще до инаугурации президента США Дональда Трампа члены Европейского союза поставили цель произвести 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, что выше 1,4 млн в прошлом году. Весной 2023 года Европейская комиссия учредила программу "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), которая выделяет 500 млн евро на расширение возможностей блока по производству боеприпасов.

С тех пор администрация Трампа временно приостановила военную помощь Украине, посеяла сомнения относительно будущего давних американских гарантий безопасности в Европе и обозначила готовность вести переговоры с Кремлем. Потребность континента в боеприпасах будет только расти.

Европейский Союз предложил 150 млрд евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону в рамках своих последних усилий по компенсации ослабления поддержки США. Европейская программа оборонной промышленности предоставит еще 1,5 млрд евро финансирования ЕС игрокам отрасли с 2025 по 2027 год, но решение Еврокомиссии еще не было одобрено Европейским парламентом.

Цепочки поставок

Однако цепочка поставок, на которую полагаются производители взрывчатых веществ, запутана, глобальна и полна проблемных мест. Правительствам и производителям необходимо стимулировать гражданскую химическую промышленность переключиться на военное производство, упростить правила, чтобы позволить строить новые заводы и перевозить опасные грузы по континенту, и даже обеспечить поставки самых основных материалов, которые в настоящее время поставляются из Китая.

Поставки взрывчатых веществ находятся в похожей ситуации с ракетным топливом. ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4300 тонн тонн, что, по оценкам, составит более 30%, но в настоящее время у него есть только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше, а еще один будет построен в Финляндии.

Производители альтернативных агентов, таких как PETN, HMX и RDX, которые используются в пластиковой взрывчатке, перегружены. Норвежский производитель Chemring Nobel столкнулся с беспрецедентным спросом после вторжения России в Украину, по словам представителя. Компания заявляет, что ее норвежский бизнес работает на полную мощность, а ее портфель заказов рассчитан на несколько лет.

Подобно тому, как взрывчатые вещества и ракетное топливо являются узким местом для оборонных компаний, производители пороха и тротила вынуждены учитывать ограничения собственной цепочки поставок.

Некоторые европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия и Польша, имеют хорошо развитую химическую промышленность, но прекурсоры взрывчатых веществ составляют лишь небольшую долю их мощностей. Высокие затраты на энергию и экологические нормы делают производство химикатов за рубежом более дешевым, и многие компании теперь закупают прекурсоры, такие как азотная кислота, из Китая.

Большую часть хлопка, используемого в нитроцеллюлозе, также приходится импортировать из Китая, который является крупнейшим в мире производителем - и находится в дружеских отношениях с Россией. Хотя существуют альтернативы хлопку, изготовленному из древесной массы и других материалов, в настоящее время они не производятся в тех масштабах, которые требуются рынку.

Эксперты утверждают, что долгосрочные рынки и финансирование будут иметь решающее значение, если проблемы с цепочкой поставок будут решены. "В последние два года отрасль получала значительные заказы, но неясно, сохранится ли этот импульс", - сказал Амос Досси, руководитель исследований оборонной политики в Центре исследований безопасности ETH Zurich.

По словам экспертов, снижение нормативных барьеров, предоставление компаниям гарантий и преодоление социальных и фискальных барьеров в Европе для инвестиций в оружие и его компоненты будут иметь решающее значение для удовлетворения потребностей континента, в частности, потому, что у его самой большой стратегической угрозы - России - таких ограничений мало.

"Нам нужно перевооружаться везде, одновременно и в больших количествах", - сказал Питер из Brunswick. "Авторитарное государство, перешедшее на военную экономику за счет населения, просто набирает обороты. И поэтому должно быть ясно, что нам нужно наращивать темп".