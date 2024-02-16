Європі треба подвоїти допомогу Україні, якщо США припинять підтримку, - Кільський інститут

"Це виклик, але зрештою питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі, і поки що вони не витратили навіть 1 відсотка свого ВВП у 2021 році на підтримку України", - сказав Крістоф Требеш директор із досліджень Кільського інституту.

За його словами, із остаточним схваленням кредиту ЄС на Україну вартістю 50 мільярдів євро фінансова допомога Україні надається гарантованою. "Набагато менш очевидно це щодо військової допомоги, динаміка якої сповільнилася", - сказав Требеш.

Згідно з останніми даними інституту, зобов'язання США щодо надання допомоги та постачання Україні по суті зупинилися з огляду на те, що Конгрес США не прийняв жодного нового пакету підтримки.

Європейська допомога, навпаки, продовжує зростати як з погляду зобов'язань, так і з точки зору "розподілу" допомоги - тобто допомоги, яка була "виділена" або зарезервована для конкретної мети і має бути відправлена Україні в найближчому майбутньому.

Нові дані показують великий розрив між обіцяними та фактичними потоками допомоги. Станом на 15 січня 2024 року ЄС та його держави-члени анонсували загалом 144 млрд євро допомоги, але виділили із цієї суми лише 77 млрд євро на конкретні цілі. Загальний обсяг виділеної фінансової допомоги ЄС (34 млрд євро) аналогічний до загального обсягу виділеної військової допомоги (35,2 млрд євро).

Уповільнення допомоги

За даними інституту, у період з 1 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року нещодавно оголошена військова допомога (зобов'язання) становила 9,8 млрд євро. Приблизно за той же період минулого року зобов'язання становили 27 млрд євро, з яких 21 млрд євро від США.

Поточна допомога, як і раніше, надається кількома великими донорами, включаючи країни Північної Європи, Німеччину та Великобританію, тоді як більшість минулих спонсорів не обіцяли нічого чи майже нічого нового.

У військовій сфері дані також показують велику різницю між обіцяною та фактично виділеною допомогою. Німеччина залишається найбільшим європейським військовим донором: з лютого 2022 року загальна сума військових зобов'язань склала 17,7 млрд євро, з яких 9,4 євро наразі виділено на конкретні військові пакети, відправлені до України.

Великобританія нещодавно оголосила про нову військову допомогу у розмірі 2,9 млрд євро, внаслідок чого її загальні військові зобов'язання досягли 9,1 млрд євро. З цієї суми, за даними, до середини січня 2024 виділено 4,8 млрд євро.

З листопада Данія збільшила свої військові зобов'язання перед Дансько-Українським фондом на 3,5 млрд євро, що зробило її одним з найбільших військових донорів за відсотком від ВВП країн-донорів. На даний момент Данія пообіцяла військову допомогу 8,4 млрд євро, з яких 4,5 млрд євро було виділено. Багаторічна програма Нансена в Норвегії вартістю 6,6 млрд євро продовжує спрямовувати кошти на військові цілі, такі як протиповітряна оборона та боєприпаси, при цьому загальний обсяг військових асигнувань зараз становить близько 1 млрд євро.

Ukraine Support Tracker відстежує та кількісно оцінює військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Україні з 24 січня 2022 року. Включено 41 країну, зокрема держави-члени ЄС, інші члени "Великої сімки", Австралію, Південну Корею, Туреччину, Норвегію, Нову Зеландію, Швейцарію, Туреччину, Китай, Тайвань, Індію та Ісландії. Вона включає зобов'язання, дані урядами цих країн уряду України.

Нагадаємо, за даними інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів склала всього 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим самим періодом 2022 року і є самою низькою сумою із січня 2022 року.