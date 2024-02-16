Европе надо удвоить помощь Украине, если США прекратят поддержку, - Кильский институт

"Это вызов, но в конечном итоге вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и пока они не потратили даже 1 процента своего ВВП в 2021 году на поддержку Украины", - сказал Кристоф Требеш директор по исследованиям Кильского института.

По его словам, с окончательным одобрением кредита ЕС на Украину стоимостью 50 миллиардов евро финансовая помощь Украине представляется гарантированной. "Гораздо менее очевидно это в отношении военной помощи, динамика которой замедлилась", - сказал Требеш.

Согласно последним данным института, обязательства США по оказанию помощи и поставки Украине по существу остановились, учитывая, что Конгресс США не принял ни одного нового пакета поддержки.

Европейская помощь, напротив, продолжает расти, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения "распределения" помощи - то есть помощи, которая была "выделена" или зарезервирована для конкретной цели и должна быть отправлена Украине в ближайшем будущем.

Новые данные показывают большой разрыв между обещанными и фактическими потоками помощи. По состоянию на 15 января 2024 года ЕС и его государства-члены анонсировали в общей сложности 144 млрд евро помощи, но выделили из этой суммы только 77 млрд евро на конкретные цели. Общий объем выделенной финансовой помощи ЕС (34 млрд евро) аналогичен общему объему выделенной военной помощи (35,2 млрд евро).

Замедление помощи

По данным института, в период с 1 ноября 2023 года по 15 января 2024 года недавно объявленная военная помощь (обязательства) составила 9,8 млрд евро. Примерно за тот же период в прошлом году обязательства составили 27 млрд евро, из которых 21 млрд евро от США

Текущая помощь по-прежнему предоставляется несколькими крупными донорами, включая страны Северной Европы, Германию и Великобританию, в то время как большинство прошлых спонсоров не обещали ничего или почти ничего нового.

В военной сфере данные также показывают большую разницу между обещанной и фактически выделенной помощью. Германия остается крупнейшим европейским военным донором: с февраля 2022 года общая сумма военных обязательств составила 17,7 млрд евро, из которых 9,4 евро сейчас выделены на конкретные военные пакеты, отправленные в Украину.

Великобритания недавно объявила о новой военной помощи в размере 2,9 млрд евро, в результате чего ее общие военные обязательства достигли 9,1 млрд евро. Из этой суммы, по данным, до середины января 2024 года выделено 4,8 млрд евро.

С ноября Дания увеличила свои военные обязательства перед Датско-Украинским фондом на 3,5 млрд а евро, что сделало ее одним из крупнейших военных доноров по проценту от ВВП стран-доноров. На данный момент Дания пообещал военную помощь 8,4 млрд евро, из которых 4,5 млрд евро были выделены. Многолетняя программа Нансена в Норвегии стоимостью 6,6 млрд евро продолжает направлять средства на военные цели, такие как противовоздушная оборона и боеприпасы, при этом общий объем военных ассигнований сейчас составляет около 1 млрд евро.

Ukraine Support Tracker отслеживает и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине с 24 января 2022 года. Включена 41 страна, в частности государства-члены ЕС, другие члены "Большой семерки", Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. Она включает в себя обязательства, данные правительствами этих стран правительству Украины.

Напомним, по данным института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 года резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января 2022 года.