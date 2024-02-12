ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Європі статус тимчасового захисту отримали понад 4 млн українців, - Євростат

Понеділок 12 лютого 2024 22:09
UA EN RU
У Європі статус тимчасового захисту отримали понад 4 млн українців, - Євростат Фото: у Європі статус тимчасового захисту отримали понад 4 млн українців(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Станом на 31 грудня 2023 року у Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними Євростату, основними країнами ЄС, які приймали людей були:

  • Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (954 795; 22,1%);
  • Чехія (373 035; 8,7%).

Однак станом на кінець листопада 2023 року найбільше зростання кількості людей з статусом тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині (+15 285; +1,2%), Чехії (+3 705; +1,0%) та Іспанії (+2 255; + 1,2%).

Дещо зменшилася кількість у 3 країнах ЄС, а саме в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).

У Євростаті дослідили, що порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець грудня 2023 року спостерігалася в Чехії - 34,5, Болгарії - 26,5, Естонії - 26,3, Литві - 26,2 і Польщі - 26,0.

31 грудня 2023 року громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист у Європі. З них дорослі жінки становили майже половину - 46,2%, діти становили майже третину - 33,2%, а дорослі чоловіки - трохи більше 20,6%.

Нагадаємо, ми писали, куди українські біженці у ЄС їдуть найбільше та які країни залишають. Кількість біженців у Люксембурзі зменшується.

Також ми розповідали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Євростат
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги