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В Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев, - Евростат

Понедельник 12 февраля 2024 22:09
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В Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев, - Евростат Фото: в Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали людей, были:

  • Германия (1251245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);
  • Польша (954795; 22,1%);
  • Чехия (373035; 8,7%).

Однако по состоянию на конец ноября 2023 г. наибольший рост числа людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3 705; +1,0%) и Испании (+2 255; +). 1,2%).

Несколько уменьшилось количество в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).

В Евростате исследовали, что по сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец декабря 2023 года наблюдалось в Чехии - 34,5, Болгарии - 26,5, Эстонии - 26,3, Литве. – 26,2 и Польши – 26,0.

31 декабря 2023 года граждане Украины составили более 98% получивших временную защиту в Европе. Из них взрослые женщины составляли почти половину – 46,2%, дети составляли почти треть – 33,2%, а взрослые мужчины – чуть более 20,6%.

Напомним, мы писали, куда украинские беженцы в ЕС едут больше всего и какие страны покидают. Число беженцев в Люксембурге уменьшается.

Также мы рассказывали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году.

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