Європі слід просити Україну про нові удари по дата-центрах РФ, - прем'єр Литви

Удари України російськими дата-центрами можуть допомогти європейським країнам захистити свої вибори від спроб впливу ззовні.

Про це заявив прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Думаю, нам слід попросити пана Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) вразити більше дата-центрів у Росії, і це, можливо, допомогло б", - наголосив Сінкявічюс, відповідаючи на питання щодо захисту виборів від втручання.

Також глава литовського уряду наголосив, що хоч стратегії та плани важливі, але Росію вони не стримають.

"Оборонна промисловість наших країн все ще відстає від реальних виробничих потреб, тому потрібно шукати способи її стимулювати - через більш активну взаємну співпрацю, навчання на досвіді України та її компетенціях", - додав він.

Удари України по дата-центрах у РФ

Нагадаємо, що Україна після російських атак на дата-центри почала відповідати дзеркально.

Зокрема, 8 жовтня стало відомо, що українські захисники атакували дата-центр "Яндекса", що знаходиться у Рязанській області.