Європі потрібно готуватися до нових військових загроз, - Міноборони Німеччини

Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. На відновлення оборонного потенціалу є 5-8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Welt.

Він припустив, що США найближчими роками будуть більше залучені до Тихоокеанського регіону. Тому вплив американців в Європі ослабне.

" Це означає, що ми, європейці, повинні посилити нашу відданість справі забезпечення безпеки на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час, щоб наростити свої потужності. Зараз у нас є приблизно п’ять-вісім років, за які ми маємо наздогнати і в збройних силах, і в промисловості, і в суспільстві", - сказав Пісторіус.

Німецький міністр додав, що російський диктатор Володимир Путін збільшує виробництво зброї в РФ. Водночас його погрози щодо країн Балтії, Грузії та Молдови потрібно сприймати дуже серйозно.

"Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття нас можуть чекати загрози. Але до того часу ми будемо готові до цього", - наголосив глава Міноборони Німеччини.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що наступного року подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц став один з європейських лідерів, який допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.