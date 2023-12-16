Европе нужно готовиться к новым военным угрозам, - Минобороны Германии

Европе нужно готовиться к новым военным угрозам. На восстановление оборонного потенциала есть 5-8 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Welt.

Он предположил, что США в ближайшие годы будут больше вовлечены в Тихоокеанский регион. Поэтому влияние американцев в Европе ослабнет.

"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время, чтобы нарастить свои мощности. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, за которые мы должны догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе", - сказал Писториус.

Немецкий министр добавил, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. В то же время его угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове нужно воспринимать очень серьезно.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ждать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в следующем году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц стал одним из европейских лидеров, который помог Украине в вопросе европейской интеграции.