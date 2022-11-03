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В Європі можливий дефіцит природного газу наступного року: необхідні термінові заходи

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Четвер 03 листопада 2022 18:56
В Європі можливий дефіцит природного газу наступного року: необхідні термінові заходи Ілюстративне фото: в Європі можливий дефіцит природного газу наступного року (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європа має вжити негайних заходів для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб уникнути ризику дефіциту природного газу у 2023 році.

Про це заявили у Міжнародному енергетичному агентстві, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Коли ми дивимося на останні тенденції та ймовірний розвиток подій на світовому та європейському газових ринках, ми бачимо, що наступної зими Європа зіткнеться з ще більш серйозним викликом. Ось чому уряди повинні вжити негайних заходів для прискорення підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та теплових насосів, а також інших кроків для структурного скорочення попиту на газ", - сказав виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол.

Він зазначив, що такі заходи мають важливе значення для енергетичної безпеки Європи, добробуту її громадян і промисловості, а також її переходу на чисту енергію.

Зазначається, що Європа може зіткнутися з розривом між попитом і пропозицією на 30 млрд кубометрів природного газу в ключовий літній період для заповнення газосховищ у 2023 році, якщо Росія припинить усі трубопровідні поставки та імпорт скрапленого природного газу (СПГ) Китаєм відновиться.

Так, потенційний дефіцит може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ на 95% потужності до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Організація заявила, що "дуже малоймовірно", що Росія поставить ще 60 млрд кубометрів трубопровідного газу у 2023 році - кількість, яку вона може поставити у 2022 році. МЕА також попереджає, що російські поставки до Європи можуть повністю зупинитися.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала механізм щодо боротьби з високими цінами на енергоносії та забезпечення безпеки постачання.

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