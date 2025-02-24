Європі може знадобитись власний військовий альянс замість НАТО, - Мерц

Відповідаючи на питання журналістів, лідер німецької ХДС припустив, що НАТО може не зберегтися у своїй нинішній формі. Тоді, на думку політика, Європі може знадобитися власний військовий альянс, незалежний від США.

"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - зазначив Мерц.

Політик додав, що у зв'язку з цим необхідно провести переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.

Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.

НАТО і Європа

Заява лідера німецьких демократів прозвучала після слів американського президента про те, що в України немає перспектив вступу до НАТО. Окрім того, вплинула на європейських лідерів і жорстка промова віцепрезидента США Ді Венса на Мюнхенській конференції. Тоді, нагадаємо, політик розкритикував європейські країни й дав зрозуміти, що підтримка США ЄС може й не бути беззаперечною.

Венс заявив, що загроза походить не від Китаю чи Росії, а знаходиться всередині Європи - у відступі Європи від деяких її найважливіших цінностей, які вона поділяє зі Сполученими Штатами.