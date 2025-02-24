Европе может понадобиться собственный военный альянс вместо НАТО, - Мерц

Отвечая на вопросы журналистов, лидер немецкой ХДС предположил, что НАТО может не сохраниться в своей нынешней форме. Тогда, по мнению политика, Европе может понадобиться собственный военный альянс, независимый от США.

"Германия больше не может полагаться на защиту "ядерным зонтиком" американской армии", - отметил Мерц.

Политик добавил, что в связи с этим необходимо провести переговоры с Великобританией и Францией о расширении их ядерной поддержки для других европейских стран.

Вместе с тем Мерц хочет укреплять вооруженные силы Германии.

НАТО и Европа

Заявление лидера немецких демократов прозвучало после слов американского президента о том, что у Украины нет перспектив вступления в НАТО. Кроме того, повлияла на европейских лидеров и жесткая речь вице-президента США Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. Тогда, напомним, политик раскритиковал европейские страны и дал понять, что поддержка США ЕС может и не быть безоговорочной.

Вэнс заявил, что угроза исходит не от Китая или России, а находится внутри Европы - в отступлении Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами.