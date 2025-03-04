У Європі хочуть використати 200 млрд євро активів РФ як гарантію миру для України, - FT

Франція і Німеччина, які давно виступали проти повномасштабної конфіскації активів, що перебувають у ЄС, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами способи їхнього можливого використання.

Французькі чиновники обговорили пропозицію про те, щоб європейські столиці заарештували активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні, повідомили троє людей, поінформованих про переговори, в рамках зусиль з надання Києву гарантій безпеки після конфлікту.

Прихильники угоди про припинення вогню розглядають її як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди і надати Києву гарантії.

Переговори відбуваються на тлі шквалу європейських дипломатичних зусиль на чолі з Францією і Великою Британією щодо розроблення мирного плану для України, викликаного рішенням президента США Дональда Трампа почати двосторонні переговори з Москвою, спрямовані на припинення війни.

Використання активів

Союзники G7 заморозили близько 300 млрд євро в активах Центрального банку Росії 2022 року після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, з яких переважна більшість - близько 190 млрд євро - перебуває в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear, а менші суми - у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід, отриманий від цих активів - здебільшого готівка і державні облігації - використовується для погашення країнами G7 кредитів Україні на суму 50 млрд доларів, але базові активи не чіпають.

Країни, включно з Україною, Польщею та країнами Балтії, давно наполягали на арешті базових активів, але ключові столиці, включно з Берліном, Парижем і Брюсселем, раніше виступали проти через побоювання, що арешт державної власності створить прецедент відповідно до міжнародного права.

Європейський центральний банк також був стурбований тим, що статус євро як безпечного варіанту для валютних резервів буде поставлено під загрозу. Більшість активів номіновані в євро.

Мирні переговори

Під час переговорів із Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайний арешт активів не буде "дотриманням міжнародного права", але гроші можуть стати "частиною переговорів щодо закінчення війни".

Можливий майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що розгляне можливість підтримки пропозиції, що передбачає арешт заморожених російських активів, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Мерц розмовляє з виконувачем обов'язків канцлера Олафом Шольцем, щоб узгодити позиції перед самітом лідерів ЄС 6 березня.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер 3 березня заявив, що Лондон вивчає, як активи можуть бути використані. "Очевидно, що доходи і прибуток використовуються", - сказав він депутатам, виступаючи після підписання угоди з Володимиром Зеленським, президентом України, на вихідних про надання Великою Британією кредиту в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів Україні, забезпеченого прибутком від санкціонованих російських суверенних активів.

"Що стосується самих [базових] активів, це дуже складне питання. Це не просто", - додав Стармер. "Але я думаю, що нам потрібно зробити більше, і ми робимо більше роботи, щоб розглянути, які є можливості, принаймні, разом з іншими країнами".

Двоє з людей, знайомих із французькою пропозицією, сказали, що вона була добре сприйнята іншими європейськими союзниками, але що вона далека від згоди.

Табір прихильників арешту отримав імпульс через погрозу адміністрації Трампа припинити військову підтримку України. "Дедалі більше і більше країн готові використовувати [відкладений арешт активів] як важіль", - сказало одне джерело.