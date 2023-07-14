У Європі хочуть почати активно лобіювати санкції проти російського алюмінію, - Reuters

Зазначається, що European Aluminium підготувала внутрішній меморандум про цілі планування.

У документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, ідеться про те, що члени European Aluminium обговорювали можливість активного заклику до запровадження санкцій ЄС щодо російського алюмінію.

"У документі від липня 2023 року йдеться про можливе введення обмежувальних заходів щодо російського алюмінію в рамках Спільної політики зовнішньої безпеки ЄС", - йдеться в матеріалі.

Виключення щодо санкцій

Однак European Aluminium проти введення конкретних санкцій щодо найбільшого російського виробника алюмінію "Русала".

"Через свою стратегічну важливість на світовому ринку алюмінію European Aluminium рекомендує уникати санкцій ЄС проти "Русала" як компанії", - йдеться в повідомленні асоціації.

European Aluminium, заснована 1981 року і базована в Брюсселі, являє собою галузеву асоціацію, що представляє найповніший ланцюжок створення вартості металів у Європі.

Інформація про "Русал"

Об'єднана компанія "Русал" - російська алюмінієва компанія, один з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Сумарна потужність усіх заводів компанії з виплавки алюмінію - 4,3 млн тонн, з випуску глинозему - 11,5 млн тонн. Основними ринками збуту є Європа, Росія і країни СНД, Північна Америка, Південно-Східна Азія, Японія і Корея.

"Русал" минулого року виробив 4 мільйони метричних тонн первинного алюмінію, що становить близько 6% світових поставок.

У документі зазначалося, що "Русалу" належить ірландський Aughinish, найбільший в ЄС завод з переробки глиноземної сировини, а також плавильний завод Kubal у Швеції.

Санкції проти російського алюмінію

Торік повідомлялось, що ЄС і США збільшили імпорт російського алюмінію і нікелю після вторгнення в Україну.

Проте Сполучені Штати з 10 березня цього року вводять 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Росії.