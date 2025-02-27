У Європи є можливості чинити тиск на Росію на переговорах, - глава МЗС Естонії

"Якщо Європа і Україна будуть єдині, а українці досить сильні, щоб не прийняти погану угоду, то Сполученим Штатам доведеться погодитися з думкою Європи за столом переговорів. Ця війна вже в Європі, і покласти їй край ми можемо тільки разом", - сказав він.

За його словами, у європейців є багато можливостей чинити тиск на Росію на переговорах.

"Вони хочуть повернути 220 млрд євро заморожених активів і зняти санкції з російської економіки. І те, й інше перебуває в наших руках, а не в руках американців", - сказав він.

Як зазначив міністр, наразі Європа перебуває в дуже сильному становищі, але цю позицію потрібно захищати цю позицію.

"Путін дотримується свого головного мотиву війни. Для Росії ця війна - не просто захоплення території в Україні, а й зміна всієї архітектури європейської безпеки. Путін хоче покласти край присутності НАТО в регіоні, але це має основоположне значення для нашої безпеки. Тому ми не можемо допустити укладення поганої угоди без сильного впливу Європи та України. Це неприйнятно. Ми повинні зробити Україну достатньо сильною, щоб вона могла вирішити, приймати угоду чи ні", - додав він.

Цахкна погодився з тим, що президент США Дональд Трамп реабілітує Путіна.

"Звичайно, саме так це і виглядає зараз. Трамп, схоже, не сприймає злочини, скоєні Путіним в Україні, всерйоз. Ми не повинні дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою. На жаль, ми бачимо, що переговори вже ведуться і незабаром відбудуться переговори двох президентів на рівних".

За його словами, США не розглядають Росію як агресивну сторону.

"Ми повинні чинити на Росію економічний тиск і санкції, щоб гарантувати, що у Москви не буде більш вигідної позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, то ухвалювати рішення без нашої згоди неможливо", - вважає міністр.