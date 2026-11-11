В Європі близько 200 ракет PAC-3, але частину вже передали Україні, - експерт

В Європі, за оцінкою авіаційного експерта Костянтина Криволапа, налічується приблизно 200 ракет PAC-3, проте частину з них уже передали Україні. Також, за його словами, надійно відомо про близько 200 ракет PAC-2 у Греції, а дані про схожу кількість в Іспанії - недостовірні.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи".
У публічних даних майже неможливо розділити модифікації ракет: PAC-2, PAC-2 GEM-T, PAC-3, PAC-3 CRI і PAC-3 MSE, зазначає Костянтин Криволап. За його словами, Україні надали чимало ракет, але в контрактах немає специфікації, скільки яких, а типи сильно різняться за вартістю й розмірами. У пусковій установці вміщається або чотири PAC-2, або 16 PAC-3.
"Приблизно кількість ракет PAC-3 в Європі десь на рівні 200 штук. Але з цих 200 штук нам уже щось віддали", - пояснює експерт.
Надійно, за його словами, відомо, що в Греції є близько 200 ракет PAC-2. Є розуміння, що в Іспанії може бути така ж кількість, але це недостовірна інформація, її вірогідність Криволап оцінює на рівні третьої категорії.
Криволап наголошує, що Patriot є майже в усіх європейських країнах, а також в Японії, Індонезії, на Тайвані та на Близькому Сході. Ракет у Європі виробляють мало, бо їх використовують переважно на навчальних стрільбах.
За словами експерта, торік наприкінці літа керівників Lockheed Martin і Raytheon викликали до Пентагону: вироблене не покривало потреб усього світу. Спершу виробники мали подумати, як вийти на 2000 PAC-3 у 2030 році, але після подій в Ірані від них вимагали швидшого результату. Вони пообіцяли 750 ракет у 2026-му та вихід на 2000 до 2028 року.
Утім, на думку експерта, навіть цього недостатньо при тій кількості озброєнь, яку виробляють країни, що роблять балістичну зброю, - Північна Корея, Китай, Іран і Росія.
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Президент Зеленський у жовтні заявив, що Україна заплатила за ракети до Patriot, але США їх затримують. За його словами, зараз Україна отримує лише 12 ракет на місяць, що приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена.
Тим часом на початку листопада ГУР МОУ оприлюднило дані про запаси балістичних і крилатих ракет Росії та темпи їх нарощування.