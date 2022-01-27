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Европейцы забрали из ПХГ 90 млн м3 в первый месяц госрегулирования цен на газ, - Оператор ГТС

Автор: Наталия Гурковская

Реэкспорт газа из Украины европейскими компаниями в январе составил 90 млн м3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

Так в украинскую ГТС за 26 дней января физически поступило 1,415 млрд м3 - преимущественно транзит газа, а вышло из ГТС 1,505 млрд м3.

Отток газа из страны в первый месяц государственного регулирования цен на газ для отдельных производителей продуктов питания в 6 раз превысил объем так называемого льготного газа для производителей социально значимых продуктов питания.

Так по данным Минагро, объем "социального" газа в январе составил 14 млн м3 газа.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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