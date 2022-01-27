Европейцы забрали из ПХГ 90 млн м3 в первый месяц госрегулирования цен на газ, - Оператор ГТС

Реэкспорт газа из Украины европейскими компаниями в январе составил 90 млн м3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

Так в украинскую ГТС за 26 дней января физически поступило 1,415 млрд м3 - преимущественно транзит газа, а вышло из ГТС 1,505 млрд м3.

Отток газа из страны в первый месяц государственного регулирования цен на газ для отдельных производителей продуктов питания в 6 раз превысил объем так называемого льготного газа для производителей социально значимых продуктов питания.

Так по данным Минагро, объем "социального" газа в январе составил 14 млн м3 газа.