Європейці забрали із ПСГ 90 млн м3 у перший місяць держрегулювання цін на газ, - Оператор ГТС

Реекспорт газу з України європейськими компаніями у січні становив 90 млн м3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".
Так в українську ГТС за 26 днів січня фізично надійшло 1,415 млрд м3 - переважно транзит газу, а вийшло з ГТС 1,505 млрд м3.
Відтік газу з країни у перший місяць державного регулювання цін на газ для окремих виробників продуктів харчування у 6 разів перевищив обсяг так званого пільгового газу для виробників соціально-значущих продуктів харчування.
Так, за даними Мінагро, обсяг "соціального" газу в січні склав 14 млн м3 газу.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.