RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європейці забрали із ПСГ 90 млн м3 у перший місяць держрегулювання цін на газ, - Оператор ГТС

Автор: Наталія Гурковська

Реекспорт газу з України європейськими компаніями у січні становив 90 млн м3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

Так в українську ГТС за 26 днів січня фізично надійшло 1,415 млрд м3 - переважно транзит газу, а вийшло з ГТС 1,505 млрд м3.

Відтік газу з країни у перший місяць державного регулювання цін на газ для окремих виробників продуктів харчування у 6 разів перевищив обсяг так званого пільгового газу для виробників соціально-значущих продуктів харчування.

Так, за даними Мінагро, обсяг "соціального" газу в січні склав 14 млн м3 газу.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ