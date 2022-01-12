ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Европейцы вывели из Украины 23 млн м3 газа на фоне планов правительства отнять газ у частников

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 16:01
Европейцы вывели из Украины 23 млн м3 газа на фоне планов правительства отнять газ у частников Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Реэкспорт газа из Украины в Европу за первые 10 дней января достиг 23 млн м3 на фоне идеи правительства заставить частные компании продавать газ агрохолдингам по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные АО "Оператор ГТС" за 1-10 января.

Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января - 5,01 млн м3. До этого, среднесуточный реэкспорт составлял 2-2,5 млн м3 газа.

В 2022 года Украина является нетто-экспортер газа. На экспорт идет газ, который в Украине хранят европейские трейдеры.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, нерезиденты владеют около 600 млн м3 газа в украинских ПХГ. Это немого меньше чем 10% всего активного газа в украинских хранилищах.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID