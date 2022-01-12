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Європейці вивели з України 23 млн м3 газу на тлі планів уряду відібрати газ у приватників

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Київ, Середа 12 січня 2022 16:01
Європейці вивели з України 23 млн м3 газу на тлі планів уряду відібрати газ у приватників Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Реекспорт газу з України до Європи за перші 10 днів січня досяг 23 млн м3 на тлі ідеї уряду змусити приватні компанії продавати газ агрохолдингам за пільговою ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оперативні дані АТ "Оператор ГТС" за 1-10 січня.

Максимальний добовий обсяг відтоку газу зафіксований 10 січня - 5,01 млн м3. До цього середньодобовий реекспорт становив 2-2,5 млн м3 газу.

2022 року Україна є нетто-експортер газу. На експорт іде газ, який в Україні зберігають європейські трейдери.

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, нерезиденти володіють близько 600 млн. м3 газу в українських ПСГ. Це менше ніж 10% всього активного газу в українських сховищах.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

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