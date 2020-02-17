В Европейской бизнес ассоциации призвали президента ветировать "маржу Холодова"

На встрече бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко поблагодарила президента за успешный диалог с бизнесом и напомнила о позиции президента относительно решения табачного кризиса в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕВА.

Так, исполнительный директор ассоциации призвала президента реализовать достигнутую договоренность в рамках данного диалога и наложить вето на законопроект №1049, чтобы отменить скандальную поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

Напомним, в Европейской бизнес ассоциации, начиная с осени 2019 года, отстаивали позицию против данного законопроекта, цель которого чрезмерное регулирование рынков и создание антиконкурентных преимуществ в пользу отдельных субъектов.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

"Если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех. Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", - заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации в письме к президенту в ноябре 2019 года.

По прогнозам ЕВА, в случае подписания и введения в действие законопроекта №1049 средняя цена на пачку сигарет возрастет на 18% - то есть в среднем на 7 грн за пачку. Причем средства от подорожания сигарет в случае принятия законопроекта №1049 пойдут не в государственный бюджет, а частным структурам-посредникам.

Принятие поправки уже привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019 года.

Так, компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" в ноябре была вынуждена остановить производство на табачной фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель "Джи ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть за скандальную поправку.

Общие потери госбюджета от так называемой "маржи Холодова" в ноябре-декабре 2019 года оцениваются в 2,5 млрд грн.

В конце 2019 года президент лично провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны, которые входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. На встрече был инициирован Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

Впрочем, несмотря на договоренности и подписанный меморандум, 4 февраля 2020 года парламент подтвердил принятие законопроекта №1049. Позиция фракции "Слуга народа" по данному законопроекту разделилась: за отмену законопроекта проголосовали лидер фракции Давид Арахамия и председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.