Европейскому союзу доверяют 66% украинцев, - опрос

Более 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности как "мир, безопасность и стабильность"

Европейскому союзу доверяют 66% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в рамках проекта "Восточное соседство ЕС", финансируемого ЕС.

Указано, что опрос был проведен на основе личных интервью с репрезентативной выборкой из тысячи человек.

"66% населения Украины доверяют Европейскому союзу, причем показатель вырос на 8% по сравнению с результатом за 2017 год. 29% граждан доверяют ЕАЭС, что ниже показателем по сравнению со средним региональным показателем 33%", - свидетельствует опрос.

Кроме того, более 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности как "мир, безопасность и стабильность", "защита прав человека", "экономическое процветание", "верховенство права" и "свобода личности".

"49% украинцев положительно относятся к ЕС, а 62% украинских граждан считают, что отношения с Европейским союзом являются хорошими (показатели выросли на 6% и 4% соответственно по сравнению с результатами за 2017)", - свидетельствуют результаты опроса.

Также указано, что 60% украинцев (показатель вырос на 4% по сравнению с результатом 2017 года) осведомлены о финансовой поддержке ЕС, а 43% из них считают, что такая поддержка является эффективной (показатель вырос по сравнению с 36% за прошлый год).

Добавим, что этот опрос был проведен уже в третий раз, причем первую волну опрос был проведен в 2016 году.

Напомним, ранее Государственная пограничная службы сообщала, что безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользуются от 9 до 12 тысяч украинцев в сутки. Так, с начала действия безвизова по конец июня 2018 года в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.