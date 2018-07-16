Європейському союзу довіряють 66% українців, - опитування

Більше 70% українців вважають, що ЄС представляє такі цінності як "мир, безпека та стабільність"

Європейському союзу довіряють 66% українців. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного у рамках проекту "Східне сусідство ЄС", що фінансується ЄС.

Вказано, що опитування було проведене на основі особистих інтерв’ю з репрезентативною вибіркою з тисячі осіб.

"66% населення України довіряють Європейському союзу, причому показник зріс на 8% у порівнянні з результатом за 2017 рік. 29% громадян довіряють ЄАЕС, що є нижчим показником у порівнянні із середнім регіональним показником 33%", - свідчить опитування.

Крім того, більш ніж 70% українців вважають, що ЄС представляє такі цінності як "мир, безпека та стабільність", "захист прав людини", "економічне процвітання", "верховенство права" та "свобода особистості".

"49% українців позитивно ставляться до ЄС, а 62% українських громадян вважають, що відносини з Європейським союзом є хорошими (показники зросли на 6% та 4% відповідно в порівнянні з результатами за 2017 рік)", - свідчать результати опитування.

Також вказано, що 60% українців (показник зріс на 4% в порівнянні з результатом 2017 року) є обізнаними щодо фінансової підтримки ЄС, а 43% з них вважають, що така підтримка є ефективною (показник виріс у порівнянні з 36% за минулий рік).

Додамо, що це опитування було проведено вже втретє, причому першу хвилю опитування було проведено у 2016 році.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служби повідомляла, що безвізовими поїздками в країни Європейського союзу користуються від 9 до 12 тисяч українців на добу. Так, з початку дії безвіза по кінець червня 2018 року у цілому зафіксовано понад 21 млн перетинів кордону в ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.