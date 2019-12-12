У Европейского совета нет оснований для отмены санкций против РФ, - Кулеба

Пока нет реальных оснований отмены санкций Европейского союза против России. Как передает РБК-Украина, об этом сказал "Укринформу" вице премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Европейский совет на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос продления санкций против России. Кулеба отметил, что по его информации, на саммите ЕС на этой неделе санкции будут продолжены.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского союза против России", - подчеркнул Кулеба.

При этом, украинский вице премьер оценил нормандскую встречу как "упешную для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию".

"Мы понимаем, что в Евросоюзе есть страны, которые хотят ослабить санкционный нажим на Россию, но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев. России продолжат ограничения за оккупацию Крыма.