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Европейское космическое агентство показало ледяной кратер на Марсе: удивительное фото

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Пятница 24 декабря 2021 20:45
Европейское космическое агентство показало ледяной кратер на Марсе: удивительное фото Фото: Европейское космическое агентство показало ледяной кратер на Марсе (twitter.com/ESA_TGO)
Автор: Сергей Пышкин

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сфотографировал кратер на Марсе. Его рельеф покрыт водяным льдом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Европейского космического агентства.

Кратер длиной 4 километров расположен в обширной Северной равнине Красной планеты. Фотография была сделана еще 5 июля, однако обнародована только сегодня.

Кратер покрыт водяным льдом, преобладающим на его северных склонах, где в течение года отмечается меньше всего часов солнечного света. В то же время темный материал, который наблюдается на фото - вероятно состоит из базальта.

Свободная часть ото льда была сформирована эоловыми процессами, то есть, активностью ветра, который способен вызвать эрозию, переносить и откладывать горные породы.

Европейское космическое агентство показало ледяной кратер на Марсе: удивительное фото

Фото: Европейское космическое агентство показало ледяной кратер на Марсе (twitter.com/ESA_TGO)

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