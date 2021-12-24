ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі: дивовижне фото

Новость на русском →
П'ятниця 24 грудня 2021 20:45
Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі: дивовижне фото Фото: Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (twitter.com/ESA_TGO)
Автор: Сергій Пишкін

Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) сфотографував кратер на Марсі. Його рельєф покритий водяним льодом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Кратер довжиною 4 кілометрів розташований у Великій Північній рівнині Червоної планети. Фотографію було зроблено ще 5 липня, однак оприлюднено лише сьогодні.

Кратер покритий водяним льодом, що переважає на його північних схилах, де протягом року відзначається найменше годин сонячного світла. Водночас темний матеріал, який спостерігається на фото - ймовірно складається з базальту.

Вільна частина від льоду була сформована еоловими процесами, тобто, активністю вітру, який здатний викликати ерозію, переносити й відкладати гірські породи.

Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі: дивовижне фото

Фото: Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (twitter.com/ESA_TGO)

Читайте РБК-Україна в Google News
ESA
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід