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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с РФ по лунным программам

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Париж, Среда 13 апреля 2022 17:07
Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с РФ по лунным программам Фото: снимок поверхности Луны (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Россией по лунным программам. Решение принято Советом ЕКА из-за развязанной Москвой войны в Украине и введенных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕКА.

Отмечается, что после вторжения России в Украину генеральный директор ЕКА выступил с инициативой пересмотреть сотрудничество с Москвой во всех видах деятельности. Сегодня, 13 апреля состоялось заседание Совета агентства. По его итогам принято решение отказаться от сотрудничества с российской стороной по ряду программ по изучению Луны.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам: "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". "Российская агрессия против Украины и введенные в связи с этим санкции делают невозможным осуществление ЕКА запланированного сотрудничества на Луне", - подчеркивается в релизе.

Напомним, после развязанной Россией войны в Украине, против Москвы ввели огромное количество санкций. Так, сегодня, Великобритания запретила экспорт в РФ квантовых технологий и современных материалов.

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