Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с РФ по лунным программам
Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Россией по лунным программам. Решение принято Советом ЕКА из-за развязанной Москвой войны в Украине и введенных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕКА.
Отмечается, что после вторжения России в Украину генеральный директор ЕКА выступил с инициативой пересмотреть сотрудничество с Москвой во всех видах деятельности. Сегодня, 13 апреля состоялось заседание Совета агентства. По его итогам принято решение отказаться от сотрудничества с российской стороной по ряду программ по изучению Луны.
В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам: "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". "Российская агрессия против Украины и введенные в связи с этим санкции делают невозможным осуществление ЕКА запланированного сотрудничества на Луне", - подчеркивается в релизе.
Напомним, после развязанной Россией войны в Украине, против Москвы ввели огромное количество санкций. Так, сегодня, Великобритания запретила экспорт в РФ квантовых технологий и современных материалов.
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