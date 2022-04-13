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Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з РФ за місячними програмами

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Париж, Середа 13 квітня 2022 17:07
Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з РФ за місячними програмами Фото: знімок поверхні Місяця (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське космічне агентство (ЄКА) відмовилося від співпраці з Росією за місячними програмами. Рішення прийнято Радою ЄКА через розв'язану Москвою війну в Україні і введені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ЄКА.

Відзначається, що після вторгнення Росії в Україну генеральний директор ЄКА виступив з ініціативою переглянути співпрацю з Москвою у всіх видах діяльності. Сьогодні, 13 квітня відбулося засідання Ради агентства. За його підсумками прийнято рішення відмовитися від співпраці з російською стороною по ряду програм з вивчення Місяця.

Зокрема, ЄКА припиняє співпрацю з Росією за програмами: "Місяц-25", "Місяц-26" і "Місяц-27". "Російська агресія проти України і введені у зв'язку з цим санкції унеможливлюють здійснення ЄКА запланованого співробітництва на Місяці", - підкреслюється в релізі.

Нагадаємо, після розв'язаної Росією війни в Україні, проти Москви ввели величезну кількість санкцій. Так, сьогодні, Великобританія заборонила експорт в РФ квантових технологій і сучасних матеріалів.

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