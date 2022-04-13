Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з РФ за місячними програмами

Європейське космічне агентство (ЄКА) відмовилося від співпраці з Росією за місячними програмами. Рішення прийнято Радою ЄКА через розв'язану Москвою війну в Україні і введені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ЄКА.

Відзначається, що після вторгнення Росії в Україну генеральний директор ЄКА виступив з ініціативою переглянути співпрацю з Москвою у всіх видах діяльності. Сьогодні, 13 квітня відбулося засідання Ради агентства. За його підсумками прийнято рішення відмовитися від співпраці з російською стороною по ряду програм з вивчення Місяця. Зокрема, ЄКА припиняє співпрацю з Росією за програмами: "Місяц-25", "Місяц-26" і "Місяц-27". "Російська агресія проти України і введені у зв'язку з цим санкції унеможливлюють здійснення ЄКА запланованого співробітництва на Місяці", - підкреслюється в релізі.