Британия с завтрашнего дня запрещает импорт железа и стали из России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о введении с 14 апреля запрета на импорт российского железа и стали. Кроме того, Лондон закрывает экспорт в Россию передовых технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Standard.
"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина", - цитирует издание заявление главы британского МИД.
Лиз Трасс добавила, что с завтрашнего дня Британия запрещает импорт российского железа и стали. Кроме того, уточнила она, вводится запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов, в которых "очень нуждается Путин".
Напомним, сегодня Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.
Отметим, на прошлой неделе Лондон ввел новый пакет санкций против россиян.
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