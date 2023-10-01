Європейський тріумф. Хто перемагає на виборах у Словаччині та що це означає для України

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації словацьких сайтів dennikn.sk, pravda.sk та aktuality.sk, а також Facebook директора Інституту центральноєвропейських стратегій Дмитра Тужанського.

Результати екзит-полів

За результатами екзит-полу TV Markiza, проведеного агентством Focus, партії набрали таку кількість голосів:

"Прогресивна Словаччина" (соціал-лібералізм) - 23,5%

(соціал-лібералізм) - 23,5% SMER-SD (ліві популісти) - 21,9%

(ліві популісти) - 21,9% Hlas (соціал-демократи) - 12,2%

(соціал-демократи) - 12,2% "Звичайні люди" (OĽaNO, блок консерваторів та правих християн) - 8%

(OĽaNO, блок консерваторів та правих християн) - 8% "Свобода та солідарність" (SaS, ліберали) - 6,4%

(SaS, ліберали) - 6,4% "Республіка" (ультраправі націоналісти) - 6%

(ультраправі націоналісти) - 6% "Християнсько-демократичний рух" (KDH) - 5,3%

(KDH) - 5,3% "Словацька національна партія" (SNS) - 4,3%

(SNS) - 4,3% "Альянс" - 4,3%

- 4,3% "Демократи" (лібералний консерватизм) - 3%

(лібералний консерватизм) - 3% "Ми – сім'я" (Sme rodina, консерватори-націоналісти) - 2,3%

Екзит-пол RTVS також показує перемогу "Прогресивної Словаччини". Вона набирає 20%, SMER-SD - 19,1%, Hlas - понад 11%.

"Звичайні люди" (OĽaNO) набирають 9,5%, SaS і KDH - по 6,4%, "Республіка" - 6,1%, SNS - 5,4%, "Альянс" - 4,2%, "Демократи - 3,4% і "Ми сім'я" - 3,3%.

Зазначимо, що прохідний бар'єр становить 5%.

Оновлено на 01:00

Станом на 01:00 за Києвом підраховано понад 12% голосів. На бюлетенях лідирує Smer з результатом 25,82%, далі йде Hlas з 18,19%, а лідер екзит-полів набирає 10,42%.

Зазначимо, голоси рахують швидко, і за нинішньою динамікою "Прогресивна Словаччина" наздоганяє конкурентів.

Як може виглядати майбутня коаліція

За даними екзитполу Focus, "Прогресивна Словаччина" має два варіанти для формування коаліції.

Перший - разом із партіями Hlas, SaS та KDH. У такому разі коаліція отримає 85 місць – комфортну більшість у парламенті на 150 місць.

Другий - з тими самими SaS і KDH, але плюс "Звичайні люди" (OĽaNO). Тоді коаліція отримає вузьку більшість у 77 місць.

Фото: можливі коаліційні розклади (dennikn.sk)

Партія SMER-SD Роберта Фіцо, швидше за все, не зможе заручитися більшістю навіть у союзі з Hlas та правою "Республікою".

Директор Інституту центральноєвропейських стратегій Дмитро Тужанський вважає, що мобілізація прозахідного електорату забезпечила перемогу "Прогресивної Словаччини", а праворадикали з "Республіки" провалилися, незважаючи на зростання передвиборчих рейтингів.

На його думку, SMER-SD Роберта Фіцо нереально сформувати коаліцію, навіть у найшаленішому форматі з Hlas та "Республікою". Тому що інші потенційні союзники SMER-SD не подолають прохідний бар'єр.

"Дилема, кого саме візьме PS до коаліції - OĽaNO або SaS. Уявити дві ці політсили в одній коаліції після того, як конфлікт між їхніми лідерами поховав попередню коаліцію та парламент, - важко", - зазначив Тужанський.

Що кажуть лідери політичних сил Словаччини

Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка поки не хоче коментувати результати екзитполів. Він згадав минулі вибори, коли опитування давали його партії більше голосів, ніж вона отримала зрештою, та не пройшла до парламенту.

За словами представниці ПС Люсії Плавакової, партія не контактувала з потенційними союзниками по коаліції. Вона додала, що переговори розпочнуться після офіційних результатів. І утрималася від відповіді, чи запропонують союз партії Hlas, але назвала SaS найближчими партнерами.

Представниця OĽaNO Еріка Юрінова каже, що є надія на уряд без SMER та Роберта Фіцо.

"Схоже, що процес очищення продовжиться", - наголосила вона, маючи на увазі корупційне розслідування щодо того.

Лідер ультраправої "Республіки" Мілан Урік висловив сподівання, що "Прогресивна Словаччина" не переможе на виборах. Але пообіцяв шанувати результати.

"Ми проводимо опитування з великою обережністю, і багато наших виборців відмовляються говорити, за кого вони голосували", - додав він.

Лідер "Християнсько-демократичного руху" Мілан Майєрський припускає коаліцію з "Прогресивною Словаччиною". Його партії дають прохідні 5,3%.

"Ми сказали, що не будемо разом зі SMER. Але ми також надіслали ПС певний сигнал, і якщо вони ухвалять наші "червоні лінії", ми зможемо сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Лідер партії "Ми - сім'я" Борис Коллар визнає, що його політична сила навряд чи буде представлена у парламенті. В опитуванні агентства Focus її показник становив 2,3%. За словами Коллара, він не в захваті від такої цифри і йому доведеться змиритися з тим, що не пройде до парламенту.

А голова"Альянсу" Крістіан Форро утримався від коментарів щодо екзит-полу, який дає йому лише 4,3%. Він подякував виборцям, які проголосували за його партію, і додав, що коментуватиме тільки остаточні результати виборів.

Чому вибори у Словаччині важливі для України

У більшості опитувань напередодні виборів лідирувала партія SMER-SD Роберта Фіцо, який очолював уряд у 2006-10 та 2012-2018 роках. І це непокоїло українську сторону.

У тому числі тому, що в роки прем'єрства він займав проросійську позицію, закликаючи до скасування санкцій проти Росії. А тепер його погляди стали ще радикальнішими. На одному з мітингів він заявив, що війна розпочалася у 2014 році, нібито коли "українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян" на Донбасі.

У разі перемоги Фіцо обіцяв повністю урізати військову підтримку Україні. При тому, що Словаччина є добрим військовим партнером, зокрема передавши 13 винищувачів МІГ-29. А також була загроза, що на додаток до Угорщини з'явиться ще одна країна-учасниця ЄС, яка може блокувати антиросійські рішення.

РБК-Україна писало, що найнебезпечнішим сценарієм для нашої країни стала б коаліція SMER із праворадикальними "Республікою" та Словацькою національною партією (СНП). Інший варіант - з партією HLAS колишнього прем'єра Петера Пеллегріні - м'якший, оскільки той виступає за продовження допомоги Україні та санкцій проти Росії.

В ідеалі для України формування коаліції навколо проєвропейської партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з Михалом Шимечкою. Якщо вона прийде до влади, то можна бути впевненою у подальшій підтримці України. І попередні розклади виборів у цьому плані поки дуже оптимістичні.