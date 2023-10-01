Европейский триумф. Кто побеждает на выборах в Словакии и что это значит для Украины

Выборы в Словакии завершились и местные СМИ публикуют первые результаты экзит-полов. Согласно ним, лидирует партия проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки.
О выборах в Словакии и о том, как они повлияют на ее политику, в том числе и по отношению к нашей стране, - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались: публикации словацких сайтов dennikn.sk, pravda.sk и aktuality.sk, а также Facebook директора Института центральноевропейских стратегий Дмитрия Тужанского.
По результатам экзит-пола TV Markiza, проведенного агентством Focus, партии набрали следующее количество голосов:
Экзит-пол RTVS также показывает победу "Прогрессивной Словакии". Она набирает 20%, SMER-SD - 19,1%, Hlas - более 11%.
"Обычные люди" (OĽaNO) набирают 9,5%, SaS и KDH – по 6,4%, "Республика" - 6,1%, SNS - 5,4%, "Альянс" - 4,2%, "Демократы" - 3,4% и "Мы семья" - 3,3%.
Отметим, проходной барьер составляет 5%.
Обновлено на 01:00
По состоянию на 01:00 по Киеву подсчитано более 12% голосов. На бюллетенях лидирует Smer с результатом 25,82%, далее идет Hlas с 18,19%, а фаворит экзит-полов набирает 10,42%.
Отметим, голоса считают быстро, и по нынешней динамике "Прогрессивная Словакия" догоняет конкурентов.
По данным экзитпола Focus, у "Прогрессивной Словакии" есть два варианта для формирования коалиции.
Первый - вместе с партиями Hlas, SaS и KDH. В таком случае коалиция получит 85 мест - комфортное большинство в парламенте на 150 мест.
Второй - с теми же SaS и KDH, но плюс "Обычные люди" (OĽaNO). Тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.
Фото: возможные коалиционные расклады (dennikn.sk)
Партия SMER-SD Роберта Фицо, скорее всего, не сможет заручиться большинством даже в союзе с Hlas и правой "Республикой".
Директор Института центральноевропейских стратегий Дмитрий Тужанский считает, что мобилизация прозападного электората обеспечила победу "Прогрессивной Словакии", а праворадикалы из "Республики" провалились, несмотря на рост предвыборных рейтингов.
По его мнению, SMER-SD Роберта Фицо будет нереально сформировать коалицию, даже в самом безумном формате с Hlas и "Республикой". Потому что другие потенциальные союзники SMER-SD не преодолевают проходной барьер.
"Дилемма, кого именно возьмет PS в коалицию - OĽaNO или SaS. Представить 2 эти политсилы в одной коалиции после того, как конфликт между их лидерами похоронил предыдущую коалицию и парламент, - трудно", - отметил Тужанский.
Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка пока не хочет комментировать результаты экзитполов. Он упомянул прошлые выборы, когда опросы давали его партии больше голосов, чем она получила в итоге, и не прошла в парламент.
По словам представительницы ПС Люсии Плаваковой, партия не контактировала с потенциальными союзниками по коалиции. Она добавила, что переговоры начнутся после официальных результатов. И воздержалась от ответа, предложат ли союз партии Hlas, но назвала SaS в качестве ближайших партнеров.
Представительница OĽaNO Эрика Юринова говорит, что есть надежда на правительство без SMER и Роберта Фицо.
"Похоже, что процесс очистки продолжится", - подчеркнула она, имея в виду коррупционное расследование в отношении него.
Лидер ультраправой "Республики" Милан Урик выразил надежду, что "Прогрессивная Словакия" не победит на выборах. Но пообещал уважать результаты.
"Мы проводим опросы с большой осторожностью, и многие из наших избирателей отказываются говорить, за кого они голосовали", - добавил он.
Лидер "Христианско-демократического движения" Милан Майерский допускает коалицию с "Прогрессивной Словакией". Его партии дают проходные 5,3%.
"Мы сказали, что не будем вместе со SMER. Но мы также послали ПС определенный сигнал, и если они примут наши "красные линии", мы сможем сесть за стол переговоров", - заявил он.
Лидер партии "Мы - семья" Борис Коллар признает, что его политическая сила вряд ли будет представлена в парламенте. В опросе агентства Focus ее показатель составил 2,3%. По словам Коллара, он не в восторге от такой цифры и ему придется смириться с тем, что не пройдет в парламент.
А глава "Альянса" Кристиан Форро воздержался от комментариев по поводу экзит-пола, который дает ему 4,3%. Он поблагодарил избирателей, проголосовавших за его партию, и добавил, что будет комментировать только окончательные результаты выборов.
В большинстве опросов накануне выборов лидировала партия SMER-SD Роберта Фицо, который возглавлял правительство в 2006-10 и 2012-2018 годах. И это беспокоило украинскую сторону.
В том числе потому, что в годы премьерства он занимал пророссийскую позицию, призывая к отмене санкций против России. А теперь его взгляды стали еще радикальнее. На одном из митингов он заявил, что война началась в 2014 году, якобы когда "украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан" на Донбассе.
В случае победы Фицо обещал полностью урезать военную поддержку Украине. При том, что Словакия является хорошим военным партнером, в том числе передав 13 истребителей МИГ-29. А также была угроза, что вдобавок к Венгрии появится еще одна страна-участница ЕС, которая может блокировать антироссийские решения.
РБК-Украина писало, что самым опасным сценарием для нашей страны стала бы коалиция SMER с праворадикальными "Республикой" и Словацкой национальной партией (СНП). Другой вариант - с партией HLAS бывшего премьера Петера Пеллегрини - более мягкий, поскольку тот выступает за продолжение помощи Украине и санкций против России.
В идеале для Украины - формирование коалиции вокруг проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" во главе с Михалом Шимечкой. Если она придет к власти, то можно быть уверенным в дальнейшей поддержке Украины. И предварительные расклады в этом плане пока очень оптимистичны.
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