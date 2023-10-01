Европейский триумф. Кто побеждает на выборах в Словакии и что это значит для Украины

При подготовке материала использовались: публикации словацких сайтов dennikn.sk, pravda.sk и aktuality.sk, а также Facebook директора Института центральноевропейских стратегий Дмитрия Тужанского.

Результаты экзит-полов

По результатам экзит-пола TV Markiza, проведенного агентством Focus, партии набрали следующее количество голосов:

"Прогрессивная Словакия" (социал-либерализм) - 23,5%

(социал-либерализм) - 23,5% SMER-SD (левые популисты) - 21,9%

(левые популисты) - 21,9% Hlas (социал-демократы) - 12,2%

(социал-демократы) - 12,2% "Обычные люди" (OĽaNO, блок консерваторов и правых христиан) - 8%

(OĽaNO, блок консерваторов и правых христиан) - 8% "Свобода и солидарность" (SaS, либералы) - 6,4%

(SaS, либералы) - 6,4% "Республика" (ультраправые националисты) - 6%

(ультраправые националисты) - 6% "Христианско-демократическое движение" (KDH) - 5,3%

(KDH) - 5,3% "Словацкая национальная партия" (SNS) - 4,3%

(SNS) - 4,3% "Альянс" - 4,3%

- 4,3% "Демократы" (либералный консерватизм) - 3%

(либералный консерватизм) - 3% "Мы - семья" (Sme rodina, консерваторы-националисты) - 2,3%

Экзит-пол RTVS также показывает победу "Прогрессивной Словакии". Она набирает 20%, SMER-SD - 19,1%, Hlas - более 11%.

"Обычные люди" (OĽaNO) набирают 9,5%, SaS и KDH – по 6,4%, "Республика" - 6,1%, SNS - 5,4%, "Альянс" - 4,2%, "Демократы" - 3,4% и "Мы семья" - 3,3%.

Отметим, проходной барьер составляет 5%.

Обновлено на 01:00

По состоянию на 01:00 по Киеву подсчитано более 12% голосов. На бюллетенях лидирует Smer с результатом 25,82%, далее идет Hlas с 18,19%, а фаворит экзит-полов набирает 10,42%.

Отметим, голоса считают быстро, и по нынешней динамике "Прогрессивная Словакия" догоняет конкурентов.

Как может выглядеть будущая коалиция

По данным экзитпола Focus, у "Прогрессивной Словакии" есть два варианта для формирования коалиции.

Первый - вместе с партиями Hlas, SaS и KDH. В таком случае коалиция получит 85 мест - комфортное большинство в парламенте на 150 мест.

Второй - с теми же SaS и KDH, но плюс "Обычные люди" (OĽaNO). Тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.

Фото: возможные коалиционные расклады (dennikn.sk)

Партия SMER-SD Роберта Фицо, скорее всего, не сможет заручиться большинством даже в союзе с Hlas и правой "Республикой".

Директор Института центральноевропейских стратегий Дмитрий Тужанский считает, что мобилизация прозападного электората обеспечила победу "Прогрессивной Словакии", а праворадикалы из "Республики" провалились, несмотря на рост предвыборных рейтингов.

По его мнению, SMER-SD Роберта Фицо будет нереально сформировать коалицию, даже в самом безумном формате с Hlas и "Республикой". Потому что другие потенциальные союзники SMER-SD не преодолевают проходной барьер.

"Дилемма, кого именно возьмет PS в коалицию - OĽaNO или SaS. Представить 2 эти политсилы в одной коалиции после того, как конфликт между их лидерами похоронил предыдущую коалицию и парламент, - трудно", - отметил Тужанский.

Что говорят лидеры политических сил Словакии

Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка пока не хочет комментировать результаты экзитполов. Он упомянул прошлые выборы, когда опросы давали его партии больше голосов, чем она получила в итоге, и не прошла в парламент.

По словам представительницы ПС Люсии Плаваковой, партия не контактировала с потенциальными союзниками по коалиции. Она добавила, что переговоры начнутся после официальных результатов. И воздержалась от ответа, предложат ли союз партии Hlas, но назвала SaS в качестве ближайших партнеров.

Представительница OĽaNO Эрика Юринова говорит, что есть надежда на правительство без SMER и Роберта Фицо.

"Похоже, что процесс очистки продолжится", - подчеркнула она, имея в виду коррупционное расследование в отношении него.

Лидер ультраправой "Республики" Милан Урик выразил надежду, что "Прогрессивная Словакия" не победит на выборах. Но пообещал уважать результаты.

"Мы проводим опросы с большой осторожностью, и многие из наших избирателей отказываются говорить, за кого они голосовали", - добавил он.

Лидер "Христианско-демократического движения" Милан Майерский допускает коалицию с "Прогрессивной Словакией". Его партии дают проходные 5,3%.

"Мы сказали, что не будем вместе со SMER. Но мы также послали ПС определенный сигнал, и если они примут наши "красные линии", мы сможем сесть за стол переговоров", - заявил он.

Лидер партии "Мы - семья" Борис Коллар признает, что его политическая сила вряд ли будет представлена в парламенте. В опросе агентства Focus ее показатель составил 2,3%. По словам Коллара, он не в восторге от такой цифры и ему придется смириться с тем, что не пройдет в парламент.

А глава "Альянса" Кристиан Форро воздержался от комментариев по поводу экзит-пола, который дает ему 4,3%. Он поблагодарил избирателей, проголосовавших за его партию, и добавил, что будет комментировать только окончательные результаты выборов.

Почему выборы в Словакии важны для Украины

В большинстве опросов накануне выборов лидировала партия SMER-SD Роберта Фицо, который возглавлял правительство в 2006-10 и 2012-2018 годах. И это беспокоило украинскую сторону.

В том числе потому, что в годы премьерства он занимал пророссийскую позицию, призывая к отмене санкций против России. А теперь его взгляды стали еще радикальнее. На одном из митингов он заявил, что война началась в 2014 году, якобы когда "украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан" на Донбассе.

В случае победы Фицо обещал полностью урезать военную поддержку Украине. При том, что Словакия является хорошим военным партнером, в том числе передав 13 истребителей МИГ-29. А также была угроза, что вдобавок к Венгрии появится еще одна страна-участница ЕС, которая может блокировать антироссийские решения.

РБК-Украина писало, что самым опасным сценарием для нашей страны стала бы коалиция SMER с праворадикальными "Республикой" и Словацкой национальной партией (СНП). Другой вариант - с партией HLAS бывшего премьера Петера Пеллегрини - более мягкий, поскольку тот выступает за продолжение помощи Украине и санкций против России.

В идеале для Украины - формирование коалиции вокруг проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" во главе с Михалом Шимечкой. Если она придет к власти, то можно быть уверенным в дальнейшей поддержке Украины. И предварительные расклады в этом плане пока очень оптимистичны.