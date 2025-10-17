Європейський суд визнав незаконними санкції, накладені РНБО у 2015 році

Європейський суд з прав людини визнав, що замороження активів та зупинення діяльності ТОВ "М.С.Л." - одного з найбільших операторів лотерей в Україні — є втручанням у право мирного володіння майном.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в рішенні ЄСПЛ.

Суд дійшов висновку, що втручання не відповідало критерію законності — національна правова база була нечіткою та непередбачуваною щодо того, які саме критерії дають підстави для застосування санкцій до приватних компаній. Також це втручання було непропорційним - санкції застосували без оцінки конкретної поведінки компанії, а лише через формальний зв’язок з іншими суб’єктами.

Крім того, ЄСПЛ підкреслив, що заявник не мав реального доступу до незалежного суду, який міг би оцінити правомірність санкцій. У рішенні зазначено, що акти РНБО та Указ Президента мають "політичний характер", а суди обмежені у можливості перевіряти їх по суті. Відсутність незалежного контролю, за словами суду, створює ризик свавілля.

Також встановлено, що заявник не мав ефективного засобу юридичного захисту, який дозволив би домогтися скасування або перегляду санкцій. Звернення до судів загальної юрисдикції виявилися безрезультатними, оскільки ті визнавали, що такі рішення не підлягають оцінці по суті.

У зверненні до ЄСПЛ компанія наголошувала, що національні суди фактично ухилилися від здійснення правосуддя - не перевірили, чи мали державні органи достатні підстави для введення санкцій і чи були вони підтверджені доказами.

На думку компанії, дискреційні повноваження Президента у сфері національної безпеки не повинні обмежувати судовий перегляд і не звільняють суди від обов’язку перевіряти наявність підстав для застосування санкцій відповідно до Закону про санкції.

Адвокат, партнер Barristers Олексій Шевчук підкреслює, що рішення ЄСПЛ може стати прецедентом, який вплине не лише на долю "М.С.Л.", а й на всю практику застосування санкцій в Україні.

"Це надзвичайно важливе рішення, адже ЄСПЛ фактично дав оцінку як рішенням Верховному Суду, так і самому санкційному механізму РНБО щодо юридичних осіб. Звісно, кожен випадок має свої особливості, але тенденція санкційного механізму деструктивна. Тепер Верховний Суд зобов’язаний чітко враховувати позицію ЄСПЛ. Ми вже готуємось ініціювати в суді перегляд санкційних рішень з урахуванням цього вердикту", - наголосив Шевчук.

Водночас адвокат наголосив, що РНБО також має враховувати рішення міжнародних інституцій.

"Це не впливає на РНБО в тій частині, що вони лише рекомендують президенту застосовувати санкції. Але вони мають враховувати рішення міжнародних судів, якщо ми говоримо про правову державу", - заявив Шевчук.