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Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против РФ

Фото: Заседание Европейского суда по правам человека (osce.usmission.gov)
Автор: Антон Федорцив

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.

Международный суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решения Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.

"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы суда", – говорится в сообщении ЕСПЧ.

Отметим, что юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. РФ ратифицировала конвенцию в 1998 году.

Напомним, что российские захватчики решили упразднить уроки украинского языка и истории на оккупированных территориях.

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