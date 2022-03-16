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Європейський суд з прав людини припинив розгляд скарг проти РФ

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Страсбург, Середа 16 березня 2022 20:20
Європейський суд з прав людини припинив розгляд скарг проти РФ Фото: Засідання Європейського суду з прав людини (osce.usmission.gov)
Автор: Антон Федорців

Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи вирішив призупинити розгляд усіх скарг проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄСПЛ.

Міжнародний суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ. Спричинило такий крок рішення Ради Європи вигнати Росію зі своїх лав.

"Суд постановив призупинити розгляд всіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови для роботи суду", – йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

Відзначимо, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. РФ ратифікувала конвенцію у 1998 році.

Нагадаємо, що російські загарбники вирішили скасувати уроки української мови та історії на окупованих територіях.

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