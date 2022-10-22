Європейський союз передав ЗСУ партію вантажних автомобілів
Європейський союз передав Збройним силам України 16 вантажних автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва ЄС в Україні.
"Посилюємо мобільність та можливості кіберзахисту Збройних сил України в межах Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.
Таким чином було підтверджено, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності. Бортові вантажні автомобілі Renault Trucks 4×4 D220 надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.
Євросоюз розпочав постачання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру у червні поточного року. Тоді зазначалося, що це частина більшого пакета допомоги на суму 31 млн євро, який був ухвалений 2 грудня 2021 року.
Нагадаємо, що ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро.
Також ЄС виділив Україні ще 500 млн євро військової допомоги та погодив тренувальну місію.
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