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Європейський союз передав ЗСУ партію вантажних автомобілів

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 15:19
Європейський союз передав ЗСУ партію вантажних автомобілів Фото: Європейський союз передав ЗСУ партію вантажних автомобілів (twitter.com/EUDelegationUA
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз передав Збройним силам України 16 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва ЄС в Україні.

"Посилюємо мобільність та можливості кіберзахисту Збройних сил України в межах Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

Таким чином було підтверджено, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності. Бортові вантажні автомобілі Renault Trucks 4×4 D220 надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Євросоюз розпочав постачання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру у червні поточного року. Тоді зазначалося, що це частина більшого пакета допомоги на суму 31 млн євро, який був ухвалений 2 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро.

Також ЄС виділив Україні ще 500 млн євро військової допомоги та погодив тренувальну місію.

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