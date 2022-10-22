Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей
Европейский союз передал Вооруженным силам Украины 16 грузовых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине.
"Ужесточаем мобильность и возможности киберзащиты Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - говорится в сообщении.
Таким образом, было подтверждено, что в Украину прибыли 16 дополнительных грузовиков повышенной проходимости. Бортовые грузовые автомобили Renault Trucks 4×4 D220 предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.
Евросоюз начал поставки Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира в июне текущего года. Тогда отмечалось, что это часть большего пакета помощи на сумму 31 млн. евро, который был принят 2 декабря 2021 года.
Напомним, что ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более чем 3 млрд евро.
Также ЕС выделил Украине еще 500 млн. евро военной помощи и согласовал тренировочную миссию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .