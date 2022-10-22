Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине.

"Ужесточаем мобильность и возможности киберзащиты Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - говорится в сообщении.

Таким образом, было подтверждено, что в Украину прибыли 16 дополнительных грузовиков повышенной проходимости. Бортовые грузовые автомобили Renault Trucks 4×4 D220 предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Евросоюз начал поставки Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира в июне текущего года. Тогда отмечалось, что это часть большего пакета помощи на сумму 31 млн. евро, который был принят 2 декабря 2021 года.