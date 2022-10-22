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Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей

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Суббота 22 октября 2022 15:19
Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей Фото: Европейский союз передал ВСУ партию грузовых автомобилей (twitter.com/EUDelegationUA
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины 16 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине.

"Ужесточаем мобильность и возможности киберзащиты Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира", - говорится в сообщении.

Таким образом, было подтверждено, что в Украину прибыли 16 дополнительных грузовиков повышенной проходимости. Бортовые грузовые автомобили Renault Trucks 4×4 D220 предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Евросоюз начал поставки Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира в июне текущего года. Тогда отмечалось, что это часть большего пакета помощи на сумму 31 млн. евро, который был принят 2 декабря 2021 года.

Напомним, что ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более чем 3 млрд евро.

Также ЕС выделил Украине еще 500 млн. евро военной помощи и согласовал тренировочную миссию.

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