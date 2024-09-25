На європейський ринок виходить новий виробник електромобілів: розкрито модельну лінійку

У Європі з'явилася нова марка недорогих авто. Концерн Stellantis представив у Мілані китайський бренд Leapmotor. У початкову європейську лінійку увійшли дві моделі – компактний T03 та кросовер С10. Перший оцінили у 18,9 тисяч євро, а другий - у 36,4 тисяч євро. Leapmotor продаватимуть у дилерських центрах Stellantis.

Міський хетчбек T03 з'явився ще 2020 року. Європейцям його запропонують із мотором потужністю 95 кінських сил та батареєю ємністю 37,3 кВт*год, яка забезпечує запас ходу до 265 кілометрів ходу без підзарядки.

Кросовер Leapmotor C10 має довжину 4,7 метра, а колісна база дорівнює 2,8 метра. Авто також має 10,25-дюймову панель приладів і великий 14,6-дюймовий екран медіасистеми, екологічні матеріали обробки та гарну шумоізоляцію. У рух електромобіль приводить 218-сильний електромотор, який живиться від тягового акумулятора ємністю 69,9 кВт*год. На одному заряді батареї C10 здатний проїхати до 420 км.

Відомо, що перший час T03 возитимуть із Китаю, але згодом Stellantis налагодить виробництво міського електромобіля на заводі в Польщі, щоб уникнути європейських мит. Глава альянсу Карлос Таварес також натякнув, що і кросовер C10 може вироблятися в Європі.