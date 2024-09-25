На европейский рынок выходит новый производитель электромобилей: раскрыта модельная линейка

В Европе появилась новая марка недорогих автомобилей. Концерн Stellantis представил в Милане китайский бренд Leapmotor. В начальную европейскую линейку вошли две модели – компактный T03 и кроссовер С10. Первый оценили в 18,9 тысячи евро, а второй - в 36,4 тысячи евро. Leapmotor будут продаваться в дилерских центрах Stellantis.

Городской хэтчбек T03 появился еще в 2020 году. Европейцам его предложат с мотором мощностью 95 лошадиных сил и батареей емкостью 37,3 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 265 километров без подзарядки.

Кроссовер Leapmotor C10 имеет длину 4,7 метра, а колесная база равняется 2,8 метра. Авто также имеет 10,25-дюймовую приборную панель и большой 14,6-дюймовый экран медиасистемы, экологические материалы обработки и хорошую шумоизоляцию. В движение электромобиль приводит 218-сильный электромотор, питающийся от тягового аккумулятора емкостью 69,9 кВт*ч. На одном заряде батарея C10 способна проехать до 420 км.

Известно, что первое время T03 будет возить из Китая, но впоследствии Stellantis наладит производство городского электромобиля на заводе в Польше, чтобы избежать европейских пошлин. Глава альянса Карлос Таварес также намекнул, что и кроссовер C10 может производиться в Европе.