Европейский регулятор сравнил вакцину "Спутник V" с "русской рулеткой"

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса "Спутник V". EMA не получало данных о вакцинированных людях.
В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины "Спутник V" недостаточно данных.
"Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой", - казала она.
Виртумер-Гохе сказала, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.
Напомним, 7 марта Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.
Ранее сообщалось, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости относительно препарата Pfizer.