У європейській країні продовжили дозволи на проживання українців: деталі

Імміграційна служба Данії продовжила дозволи на проживання біженців з України. Документи будуть чинними до 17 березня 2025 року.

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Одночасно продовжили й посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року – вони також дійсні до 17 березня 2025 року.

Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування, бо Імміграційна служба марно намагалася із ними зв’язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. Людям треба подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.