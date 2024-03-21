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У європейській країні продовжили дозволи на проживання українців: деталі

Данія, Копенгаген, Четвер 21 березня 2024 13:17
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У європейській країні продовжили дозволи на проживання українців: деталі Фото: Українські біженці у Данії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Імміграційна служба Данії продовжила дозволи на проживання біженців з України. Документи будуть чинними до 17 березня 2025 року.

Деяким українцям дозволи не продовжили, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nyidanmark.dk.

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

Одночасно продовжили й посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року – вони також дійсні до 17 березня 2025 року.

Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування, бо Імміграційна служба марно намагалася із ними зв’язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. Людям треба подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують залишитися у Данії після війни. Лише 4% хочуть повернутися додому найближчим часом.

Також ми повідомляли, що українців, які користуються тимчасовим захистом у Данії, після війни планують відправляти додому. Залишитися можна буде за бізнес-схемою чи попросити про притулок.

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