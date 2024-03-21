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В европейской стране продлили разрешения на проживание украинцев: детали

Дания, Копенгаген, Четверг 21 марта 2024 13:17
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В европейской стране продлили разрешения на проживание украинцев: детали Фото: Украинские беженцы в Дании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Иммиграционная служба Дании продлила разрешения на проживание беженцев из Украины. Документы будут действовать до 17 марта 2025 года.

Некоторым украинцам разрешения не продлили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nyidanmark.dk.

Иммиграционная служба Дании проверила все разрешения на проживание, предоставленные в соответствии со специальным законом до 3 ноября 2023 года, и срок действия которых истекал 17 марта 2024 года. Если условия были выполнены, разрешения на проживание продлили до 17 марта 2025 года.

Одновременно продлили и виды на жительство, выданные с 3 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года – они также действительны до 17 марта 2025 года.

Отмечается, что небольшому количеству беженцев не продлили разрешение на пребывание, потому что Иммиграционная служба тщетно пыталась с ними связаться. В таких случаях срок действия разрешений истек 17 марта 2024 года. Людям нужно подать новое заявление на получение разрешения на проживание в соответствии со специальным законом.

Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти на сайте ведомства или по телефону: +45 35 36 66 00.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют остаться в Дании после войны . Только 4% хотят вернуться домой в ближайшее время.

Также мы сообщали, что украинцы, которые пользуются временной защитой в Дании, после войны планируют отправлять домой. Остаться можно будет по бизнес-схеме или попросить об убежище.

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