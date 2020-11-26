Европейский концерн Groupe PSA подтвердил качество производства "скорых" на "Автоспецпроме"

Фото: команда "Автоспецпрома" (пресс-служба)

Основной поставщик автомобилей скорой помощи в Украине - ООО "Автоспецпром" - первым в истории страны получил сертификат соответствия европейским стандартам. Украинское предприятие сертифицировал один из крупнейших автопроизводителей Европы - французский концерн Groupe PSA, которому принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

Об этом сообщает пресс-служба "Автоспецпрома".

Как сообщила пресс-служба компании, по результатам проверки, проведенной специалистами всемирно известной инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas, компания получила наивысший 3-й уровень оценки.

Сертификация проводилась по десяткам критериев, разделенных на тематические группы, соответствие которым оценивалось по 100-бальной шкале. Средний балл ООО "Автоспецпром" - 90.

"Этот сертификат свидетельствует о том, что качество, безопасность и надежность наших автомобилей скорой медицинской помощи признали не только в Украине, но и в Европе. Мы много и усердно работали над тем, чтобы "скорые", которые мы производим, соответствовали самым высоким стандартам ЕС", - заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

По словам Коморкина, компания не будет сбавлять темп и продолжит снабжать украинских медиков высококачественными "скорыми".

Напомним, в апреле-мае этого года ООО "Автоспецпром" совместно с Groupe PSA провел бесплатное техобслуживание 100 украинских "скорых" на шасси Peugeot и Citroën в качестве помощи Минздраву.