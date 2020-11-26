ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Европейский концерн Groupe PSA подтвердил качество производства "скорых" на "Автоспецпроме"

Киев, Четверг 26 ноября 2020 20:33
Европейский концерн Groupe PSA подтвердил качество производства "скорых" на "Автоспецпроме"
Фото: команда "Автоспецпрома" (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Основной поставщик автомобилей скорой помощи в Украине - ООО "Автоспецпром" - первым в истории страны получил сертификат соответствия европейским стандартам. Украинское предприятие сертифицировал один из крупнейших автопроизводителей Европы - французский концерн Groupe PSA, которому принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

Об этом сообщает пресс-служба "Автоспецпрома".

Как сообщила пресс-служба компании, по результатам проверки, проведенной специалистами всемирно известной инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas, компания получила наивысший 3-й уровень оценки.

Европейский концерн Groupe PSA подтвердил качество производства &quot;скорых&quot; на &quot;Автоспецпроме&quot;

Сертификация проводилась по десяткам критериев, разделенных на тематические группы, соответствие которым оценивалось по 100-бальной шкале. Средний балл ООО "Автоспецпром" - 90.

"Этот сертификат свидетельствует о том, что качество, безопасность и надежность наших автомобилей скорой медицинской помощи признали не только в Украине, но и в Европе. Мы много и усердно работали над тем, чтобы "скорые", которые мы производим, соответствовали самым высоким стандартам ЕС", - заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

По словам Коморкина, компания не будет сбавлять темп и продолжит снабжать украинских медиков высококачественными "скорыми".

Напомним, в апреле-мае этого года ООО "Автоспецпром" совместно с Groupe PSA провел бесплатное техобслуживание 100 украинских "скорых" на шасси Peugeot и Citroën в качестве помощи Минздраву.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество автомобиликонцернскорая помощь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь